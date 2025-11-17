Высокий интеллект и притворство: пенсионерка не пускает покупателей в квартиру

Пенсионерка в Петербурге продала квартиру и 2 года не пускает покупателей в нее

Семья из Санкт-Петербурга два года не может въехать в купленную двухкомнатную квартиру из-за бывшей хозяйки, которая уверяет, что ее обманули, сообщает Baza .

Продавцом проблемной квартиры является 80-летняя пенсионерка, которая сама занимается арендой и управлением недвижимости как ИП. Бабушка объяснила, что продает жилье, так как хочет оставить деньги семье и переехать из квартиры, которая напоминает об умершем муже, в другую.

Сделку семья и пенсионерка провели через агентство и нотариуса. Бабушка подтвердила свое добровольное согласие и предоставила необходимую выписку из ЕГРН. Деньги покупатели передали через депозитную ячейку, а Росреестр зарегистрировал новое право собственности.

За квартиру семья заплатила 13 млн рублей. Однако через месяц после оформления сделки пенсионерка заявила в полицию о мошенничестве. Она сказала, что ее обманули. А ее представитель оспорил проведенную сделку в суде, поэтому квартиру арестовали.

По итогам проведенной экспертизы у бабушки не было выявлено каких-либо психических расстройств или зависимости от третьих лиц. Однако при этом оказалось, что она обладает высоким интеллектом, артистичностью и склонностью к притворству.

Так как начались разбирательства в суде, семья не может попасть в купленную квартиру. Это длится уже два года. Они все еще остаются в процессе первой инстанции. По словам покупателей, их убытки составили около 14 млн рублей, а продавец все еще живет в арестованной квартире.

