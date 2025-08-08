Выскочил из кустов: самолет насмерть сбил жирафа в Кении

Инцидент произошел, когда пилот совершал посадку на взлетно-посадочной полосе, расположенной на территории заповедника Лева в округе Меру.

При выполнении маневра из кустов внезапно появились два жирафа, которые устремились в направлении самолета, что и стало причиной столкновения.

Как рассказал пилот, избежать столкновения с животным было невозможно. Одна из самок жирафа пыталась увернуться от самолета, но ударилась о пропеллер и от полученных травм погибла на месте.

Из материала следует, что в результате столкновения с жирафом пропеллер самолета сломался. Находившихся на борту пятерых американских туристов госпитализировали в местную больницу.