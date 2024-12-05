«Вырезали ножом»: командиры ЧВК «Вагнер» рассказали об участии в СВО

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Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали о своем участии в спецоперации. Они отметили, что борются за свою землю и народ, выражая уверенность в неизбежности победы, сообщает 360.ru .

По словам командиров, в рядах ЧВК служат около 53 тысяч бойцов, среди которых есть и бывшие заключенные.

В качестве примера они описали, как шестеро новобранцев, прибывших из колонии, вооружились только ножами. Эти бойцы смогли незаметно пробраться и ликвидировать врагов.

«Заползли и просто вырезали всех „укропов“ ножами», — добавили командиры.

Ранее в Центральной Африканской Республике (ЦАР) открыли памятник руководству ЧВК «Вагнер» — основателю компании Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Торжественное открытие произошло в столичном Банги.