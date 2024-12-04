Пригожину и Уткину поставили новый памятник

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Руководителям ЧВК «Вагнер» Пригожину и Уткину установили памятник в Африке

В Центральной Африканской Республике (ЦАР) открыли памятник руководству ЧВК «Вагнер» — основателю компании Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Торжественное открытие произошло в столичном Банги, сообщает ресурс формирования «Разгрузка Вагнера» .

На открытие монумента пришли представители государственных органов ЦАР, официальные лица, военные и неравнодушные жители. Рядом с памятником стоит флаг России.

На памятнике Пригожин и Уткин стоят в полный рост в военной экипировке. Создатель ЧВК держит в руках рацию, а командир — автомат.

Ранее памятник в виде камня открыли на месте гибели основателей ЧВК «Вагнер» в Тверской области.

23 августа 2023 года Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие первые лица частной военной компании «Вагнер» погибли в авиакатастрофе рядом с тверским селом Куженкино. При падении самолета погибли все находившиеся на борту 10 человек — 7 пассажиров и 3 члена экипажа.