«Выпустите!»: в хабаровском ТЦ во время пожарной тревоги людям не открыли двери

Посетители ТЦ в Хабаровске столкнулись с закрытыми выходами во время эвакуации

Блогер из Хабаровска по имени Ульяна поделилась тревожным случаем, произошедшим с ней во время обычного похода в торговый центр. По ее словам, в разгар обеденного перерыва в здании неожиданно сработала пожарная сигнализация — персонал сообщил о задымлении и потребовал срочно эвакуироваться, но часть эвакуационных дверей оказались закрытыми, а охранник отказался их открывать.

По словам девушки, ситуация стала по-настоящему пугающей. Часть эскалаторов продолжала работать в обычном режиме, из-за чего потоки людей хаотично пересекались. При этом ближайший эвакуационный выход оказался заперт.

Блогер призналась, что произошедшее сразу напомнило ей трагедию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли десятки людей. Особое возмущение у нее вызвала реакция охраны — объяснения, которые дал сотрудник службы безопасности, она сочла совершенно неудовлетворительными.

В момент эвакуации охранник отказывался открывать запасной выход, направляя людей в общий поток и призывая посетителей не паниковать и покидать здание через основной выход.

«Потихоньку выйдите, девушка, что вы нервничаете? Выйдите!» — говорил охранник, указывая в сторону потока людей и отказываясь открыть запасной выход.

Одна из женщин в отчаянии требовала открыть эвакуационные выходы, указывая на абсурдность происходящего: сирена пожарной сигнализации уже работала, тогда как аварийные двери оставались заперты, а огромная толпа людей была вынуждена пробираться через единственную лестницу. Она кричала, что не хочет погибать в огне и требовала немедленно выпустить ее из здания.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Он унес жизни 60 человек, среди которых 37 — дети.

По данным следствия, огонь вспыхнул на четвертом этаже, где располагались интерактивный аттракцион и кинотеатр. Следствие установило, что причиной трагедии стало короткое замыкание — электропроводка была смонтирована с нарушениями и эксплуатировалась ненадлежащим образом.

После завершения спасательной операции и следственных мероприятий здание торгового центра снесли. В настоящее время на этом месте находится мемориальный парк, куда горожане приходят, чтобы отдать дань памяти погибшим.

