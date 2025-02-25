Выпускница колледжа полиции Мытищ атаковала патриотическую выставку в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении жительницы подмосковных Мытищ, которую подозревают в вандализме. По версии правоохранителей, 23-летняя девушка, являющаяся выпускницей полицейского колледжа, испортила стенды фотовыставки «Вместе к Победе» у Главного штаба, сообщает «Фонтанка» .

Силовики считают, что жительница Подмосковья посетила патриотическую выставку и, используя баллончик с краской, расписала стенды ругательствами. Оскорбления были адресованы российским военнослужащим.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме. Накануне фигурантку задержали процессуально.

Издание утверждает, что подозревая — выпускница столичного колледжа полиции. После выпускного девушка путешествовала по Юго-Восточной Азии и, похоже, недавно вернулась.

Ранее в подмосковном Подольске напавшего на храм мужчину обвинили в нарушении свободы вероисповедания.