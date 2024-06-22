Выпущенные ВСУ ракеты сбили над двумя районами Курской области

сегодня в 13:53

Средства ПВО сбили 2 украинские ракеты над Суджанским и Беловским районами Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы, произошел технический сбой, и система оповещения не сработала вовремя», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, последствия украинской атаки удалось уже устранить.

Ранее мужчина погиб при артобстреле ВСУ села Салтыково под Белгородом. Снаряд попал на территорию сельхозпредприятия.