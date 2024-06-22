сегодня в 13:14

Мужчина погиб при артобстреле ВСУ села Салтыково под Белгородом

Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородского района во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, мужчина скончался после прямого попадания снаряда на территорию сельхозпредприятия. Он умер на месте до приезда медиков.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее система ПВО сбила в небе над Белгородом несколько опасных объектов, запущенных со стороны Украины. Повреждены 20 машин и 2 дома.