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Выпавшему из окна в Екатеринбурге 5-летнему мальчику дважды запускали сердце

Пятилетнему мальчику, который выпал с 8-го этажа в Екатеринбурге, дважды запускали сердце. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка, сообщает Е1.ru .

Трагедия произошла накануне в многоэтажке на Маневровой улице. Из-за смерти матери ребенка воспитывает один отец. В момент происшествия мужчина спал и не услышал, как ребенок подошел к окну, оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

Мальчику чудом удалось выжить. Он приземлился на капот припаркованного у подъезда автомобиля Hyundai Solaris.

«Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации, сделана куча операций, потерял много крови, дважды был в клинической коме, дважды запускали сердце, подключали к аппарату легкие», — рассказала тетя мальчика.

Женщина добавила, что в настоящее время сердце ребенка снова заработало. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Несколько лет назад отец мальчика похоронил другого ребенка. У него скончался двухмесячный сын.