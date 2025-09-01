Выяснились подробности задержания мужчины с ежом в Новосибирске

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области предъявило обвинение мужчине с ежом в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Все произошло в ходе торжественной линейки, посвященной 1 сентября, в школе «Горностай» в Академгородке, сообщает Om1 Новосибирск .

Подозреваемый, находясь на территории школы, осознавая, что перед ним находится в форменном обмундировании сотрудница полиции, нанес ей не менее одного удара в область грудной клетки.

По имеющимся данным, конфликт разгорелся после того, как инспектор по делам несовершеннолетних сделала замечание артисту и потребовала прекратить нарушать общественный порядок. Утверждается, что мужчина снимал штаны во время номера с жонглированием и живым ежом, что было расценено как проявление эксгибиционизма.

Следствие утверждает, что обвиняемый намеренно сопротивлялся законным требованиям сотрудников полиции. В настоящее время уголовное дело передано для проведения дальнейших следственных мероприятий. Примечательно, что еж, участвовавший в представлении, сбежал во время инцидента и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Обвиняемый ранее был известен в Академгородке как уличный артист, регулярно дающий представления у местного фонтана.