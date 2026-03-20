Вычурно торчащее нарушение: на льду Байкала появился туалет

На острове Ольхон в Иркутской области непосредственно на ледовой поверхности Байкала нашли установленный неизвестными лицами туалет. Данный объект разместили вблизи известной скалы Шаманка. Соответствующую информацию обнародовал в своем Telegram-канале журналист и политолог Павел Степанов.

«Крайне удивлен, что на подобное не обратили внимание в природоохранной прокуратуре и в нацпарке, хотя зачастую их строгость не знает границ, а здесь такое вычурно торчащее нарушение, на которое как будто никто не обращает внимания», — написал журналист.

Местные жители негодуют, что из-за установленных кабинок прямо на лед Байкала все нечистоты могут попадать прямо в озеро.

При этом данный случай не является единичным. Как рассказали Степанову местные, аналогичные сливные конструкции можно встретить в разных точках акватории Байкала.

Степанов отметил, что теперь надеется на то, что компетентные органы обратят на ситуацию внимание и виновные в незаконной установке мобильных уборных понесут наказание по закону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.