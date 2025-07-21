Выбросила в мусорку: 16-летняя омичка родила в гостинице и задушила ребенка

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы, которая родила в номере гостиницы ребенка, а затем убила его. Известно, что девушка встречалась со взрослым мужчиной, сообщает NGS55.RU .

Инцидент произошел в гостинице «Надежда» на улице 5-й Путевой в ночь с 17 на 18 июля. Во время уборки одного из номеров горничная нашла тело новорожденного ребенка.

Выяснилось, что малыша прямо в гостинице родила 16-летняя девушка. Она не захотела воспитывать ребенка, потому задушила его и выбросила в мусорное ведро. Затем она скрылась с места инцидента.

Девушку оперативно задержали. Она рассказала, что вступила в интимную связь со взрослым мужчиной. По ее словам, она якобы не догадывалась, что беременна.

Дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее 15-летняя свердловчанка забеременела от майора полиции. Он таксовал и однажды подвез девушку, а затем вступил с ней в интимную связь.