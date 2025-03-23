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Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара случился на нефтебазе на Кубани

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел прошедшей ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — говорится в сообщении.

Продолжается ликвидация возгорания на одном из ранее загоревшихся резервуаров. Также наблюдается горение на территории, ограниченной обвалованием этого резервуара после ночного выброса. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Пожарные проводят охлаждение соседних резервуаров.

Всего к ликвидации возгорания привлечены 473 сотрудника МЧС и 189 единиц спецтехники, в том числе 4 пожарных поезда.

Ранее взрыв произошел на горящей нефтебазе в Краснодарском крае. В результате происшествия пострадали 2 человека.