Выбежавший из берлоги медведь разорвал охотника в Приморском крае

Медведь задрал до смерти охотника в Кировском районе Приморского края. У погибшего были разрешения на поимку зверя, и он выслеживал добычу, сообщает 360.ru .

Охотник бродил по лесу и обнаружил берлогу. Затем мужчина выстрелил в нее.

В этот момент из берлоги выбежал медведь. Охотник хотел сделать еще один выстрел, но у него заклинило ружье.

Воспользовавшись заминкой, зверь набросился на мужчину и начал наносить удары. Охотник скончался от полученных ран. Его окровавленное тело нашли в лесу.

Специалисты отслеживают местоположение зверя. Если он ушел обратно в лес, то будет отпущен. Однако, если медведь движется в сторону населенных пунктов или проезжей части, его умертвят.

Об убитом медведем охотнике стало известно утром 14 декабря. Однако подробностей происшествия тогда не приводилось. Было известно лишь то, что у мужчины, предположительно, заклинило ружье.