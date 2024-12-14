Медведь в Приморье убил охотника с неисправным ружьем

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Мужчина погиб на охоте на медведя в Приморье

Мужчина погиб на охоте на медведя в Кировском районе Приморье, его подвело ружье, пишет РИА Новости .

«Мужчина пошел на охоту за медведем. Найдено его тело. Вероятно, у него заклинило ружье», — сообщил агентству представитель регионального охотнадзора.

Чиновник добавил, что убившего человека хищника будут искать.

Ранее в городе Талдом Московской области мужчина убил одного из двух охотников в лесу, подозреваемого в преступлении задержали.