«Вы знаете, кто я и откуда я?!»: в Екатеринбурге участник СВО кошмарит соседей

Бывший боец ЧВК «Вагнер» вернулся в родной Екатеринбург из зоны проведения специальной военной операции и несколько месяцев держит в стране соседей. На СВО Константин попал из колонии, однако в 2023 году у него закончился контакт, сообщает «E1.RU» .

«Если он выпьет водки — у него башню сносит. Он систематически избивает жену, угрожает убить ее, вырезать всю ее семью и отрезать головы. Выломал окна и двери, разрушил всю квартиру», — рассказала знакомая семьи.

Константин проживает на первом этаже дома на улице Донбасской. Двери его квартиры имеют сильные повреждения от ударов молотка. По словам соседей, супруга закрывается от пьяного дебошира дома, а он в это время ломится в квартиру.

У соседей имеются кадры, как экс-военнослужащий разбивает окна квартиры, а также аудиозаписи с его угрозами в их адрес. Было написано множество заявлений в полицию и прокуратуру, однако приходит отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Одна из жительниц подъезда вместе с детьми съехала из квартиры, так как дети боялись Константина. Затем съехала и супруга неадекватного мужчины, которая устала от постоянных побоев.

У Константина богатое криминальное прошлое. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои, кражи, угоны и за нанесение тяжкого вреда здоровью с помощью ножа. Помимо этого, экс-боец ЧВК «Вагнер» состоял на учете у нарколога и проходил лечение от зависимости в психиатрической больнице.

Ранее ветераны СВО и «Вагнеры» устроили перестрелку с местными в Челябинске. Массовая разборка со стрельбой произошла после того, что двое парней обстреляли из травматического оружия участника спецоперации и его девушку.