Введен план «Перехват»: в Северной Осетии человека убили в перестрелке

SHOT: в Северной Осетии введен план «Перехват» после смертельной перестрелки

В североосетинском городе Ардон ввели план «Перехват» после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ». Силовики разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве 30-летнего горожанина, сообщает SHOT .

Пальба произошла вечером 10 февраля. Суммарно нападавшие выстрелили более 10 раз, а после убийства скрылись.

Раненого 30-летнего мужчину увезли в больницу, однако спасти его не удалось. Правоохранители разыскивают трех жителей Ардона, двоим из которых 27 и 36 лет. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Москве вводили план «Перехват» для задержания подозреваемых в похищении со стрельбой. Злоумышленников 1998 и 2001 годов рождения вскоре нашли в одном из хостелов подмосковного Пушкина.