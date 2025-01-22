«Опасная штука»: волонтер рассказал, как мазут на побережье разъедает мешки

Если загрязненный песок и галька оставались в мешках более суток, то мазут в некоторых случаях разрушал сами мешки, сообщил РИАМО доброволец, Севастополь, группа «Чистый Берег», Юрий Володин.

«Обычные медицинские или влажные салфетки показали себя очень хорошо — их использовали не только для кожи, но и для очистки одежды и обуви. Это особенно важно, потому что мазут обладает уникальными свойствами. Например, мы заметили, что если загрязненный песок и галька оставались в мешках более суток, то мазут в некоторых случаях разрушал сами мешки. Хотя он не имеет ярко выраженных кислотных свойств, его воздействие на материалы было очевидным», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что за все время уборок побережья и проведения мероприятий его группой не было случаев, чтобы мазут попал в глаза.

«На нашем побережье не было больших разливов, а пятна находились на поверхности грунта, камней, гальки или песка. Таким образом, брызги практически не возникали ни во время уборки, ни во время транспортировки. Тем не менее мы использовали защитные очки и старались, чтобы они всегда были под рукой. Это особенно важно в случае сильного волнения или штормовой погоды, когда случайно могла попасть капля мазута», — рассказал волонтер.

Что касается открытых участков тела, например, между перчатками и рукавами защитной экипировки или кончиков пальцев, волонтеры старались как можно быстрее убирать мазут.

«Для этого использовали влажные салфетки, которые оказались наиболее эффективным средством. Те, у кого салфеток не было, очищали кожу песком или грунтом, который быстро абсорбировал мазут. В общем всеми доступными средствами старались как можно быстрее удалить мазут с кожи. Не знаю, как это объяснить, но химики, наверное, могут. Тем не менее факт остается фактом: длительный контакт мазута с кожей может вызвать серьезное раздражение или отравление. Поэтому как можно быстрее нужно очищать зоны контакта, и влажные салфетки с этой задачей справляются прекрасно. Спасибо их изобретателям», — резюмировал доброволец.

Разлив мазута случился 15 декабря в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Кубани. В Анапе введен режим ЧС.