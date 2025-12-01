Вторая за день машина взорвалась в Москве
Фото - © Сгенерировано ИИ
Вторая за сутки машина, на этот раз марки Kia, взорвалась в Москве. Это произошло вечером 1 декабря, сообщает SHOT.
Инцидент случился на проспекте Вернадского. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.
На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Никто не пострадал.
Утром 1 декабря в Московском в столичном НАО взорвалась машина Toyota Land Cruiser. Одна из возможных причин детонации — взрывчатка, которую могли заложить под сиденье водителя.
Автомобиль принадлежит 41-летнему мужчине. Он является специалистом в области квантовой электроники.
