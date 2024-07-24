ВТБ рассказал о DDOS-атаке на банковский сектор из-за рубежа
Фото - © РИА Новости
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, которую спланировали из-за рубежа. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ, сообщает РБК.
В банке отметили, что клиенты ВТБ столкнулись с точечными ограничениями в работе приложений из-за высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров.
Сейчас сервисы и инфраструктура банка работают в обычном режиме.
Ранее клиенты жаловались на сбои приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка. В Альфа-банке заявили, что из-за технических работ часть пользователей не может временно войти в приложение.