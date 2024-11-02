ВСУ заминировали «лепестками» дорогу на Украинск
Украинские военные заминировали противопехотными «лепестками» дорогу на Украинск в ДНР, по которой эвакуируются мирные жители, сообщает RT.
Отмечается, что квадроцикл сопровождения его съемочной команды подорвался на такой мине. К счастью, никто не пострадал.
«Слава Богу, земля уже мягкая, а покрышка толстая, так что парни целые, машина тоже», — рассказал военкор.
Ранее сообщалось, что на сброшенной с беспилотника мине ВСУ «Лепесток» подорвался автомобиль в приграничном районе Белгородской области.