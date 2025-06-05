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ВСУ заявили о ракетном ударе по учебному подразделению в Полтавской области

В ВСУ заявили, что по одному из учебных подразделений в Полтавской области был нанесен ракетный удар, сообщается в Telegram-канале сухопутных войск вооружённых сил Украины.

Для выяснения обстоятельств происшествия и оценки ущерба на Украине создана специальная комиссия.

Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. Подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что Украина и в ночь на 4 июня пыталась атаковать Крым. Однако все четыре дрона были успешно ликвидированы.