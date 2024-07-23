ВСУ вывели женщин на позиции под Харьковом

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ВСУ используют женщин под Харьковом для контроля неба

ВСУ используют женщин-военнослужащих под Харьковом для контроля неба на постах ПВО, пишет РИА Новости .

Российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки рассказал агентству, что женщины служат на наблюдательных постах, «которые следят за небом».

Это подтверждается российскими данным радиоперехвата, которые есть в распоряжении РИА Новости.

На передовой, по сведениям разведки, женщин ВСУ пока нет, указано в публикации.

По утверждению украинского Минобороны, рядах ВСУ насчитывается более 67 тысяч женщин.