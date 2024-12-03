ВСУ выдавлены за границу из Курской области, заявили на Украине
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Судя по всему, украинские войска вытеснены за границу в Глушковском районе Курской области, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на проект DeepState, ведущий интерактивную карту боевых действий. Утверждается, что до 2 декабря в этом секторе была «серая зона» — территория, которая не контролируется ни одной из воюющих сторон.
С середины сентября до 2 декабря «серая зона» на указанном участке сокращалась. 3 декабря она полностью исчезла с карты украинского проекта.
Теперь бывшая «серая зона» заявлена на DeepState как территория, контролируемая Россией.
«Похоже, россияне вытеснили ВСУ за границу в Глушковском районе Курской области РФ», — заявили журналисты.
2 декабря Минобороны России докладывало, что последние суточные потери армии Украины в Курской области достигали 250 человек. В приграничном регионе ВС РФ также уничтожили четыре миномета, танк и боевую машину пехоты сил вторжения.