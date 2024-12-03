ВСУ выдавлены за границу из Курской области, заявили на Украине

Судя по всему, украинские войска вытеснены за границу в Глушковском районе Курской области, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на проект DeepState, ведущий интерактивную карту боевых действий. Утверждается, что до 2 декабря в этом секторе была «серая зона» — территория, которая не контролируется ни одной из воюющих сторон.