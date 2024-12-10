ВСУ в пятый раз попытались атаковать Капустин Яр, откуда ударили «Орешником»

Украинские войска в пятый раз попытались нанести удар по полигону Капустин Яр в Астраханской области. Оттуда противника ранее атаковали баллистической ракетой «Орешник», сообщает SHOT .

Российские силовики открыли уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору. В этом могут обвинить пока неизвестных сотрудников СБУ.

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник накануне примерно в 05:00. Этот дрон противника — пятый сбитый в Астраханской области после удара «Орешником» по предприятию «Южмаш» в Днепре.

Украинские войска пытались три раза ударить по полигону Капустин Яр 8 декабря. Первый дрон сбили в 05:30, еще два — примерно в 08:30.