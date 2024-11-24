ВСУ устроили массированный обстрел Белгородской области

сегодня в 11:14

Украинские солдаты устроили массированный обстрел Белгородской области. Было нанесено более двух десятков ударов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали Беломестное, Хохлово, Черемошное, Красное и Щетиновку в Белгородском районе. На села сбросили два боеприпаса и пытались нанести удар тремя беспилотниками. Один частный дом получил повреждения.

В Борисовском районе Белгородской области украинские войска пытались атаковать село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское. По ним попало девять снарядов. Также украинские боевики пытались нанести удар дроном, однако его сбила система ПВО РФ.

Солдаты ВСУ также хотели атаковать поселок Горьковский и село Безымено в Грайворонском муниципальном округе. По ним запустили шесть снарядов. К счастью, никто не пострадал.

В Краснояружском районе рядом с населенным пунктом Задорожный летал украинский дрон. Он сбросил взрывчатку, но также никто не пострадал.

Ранее украинские войска попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Два дрона уничтожили в ее воздушном пространстве.