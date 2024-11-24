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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 34 украинских беспилотника над Россией

Украинские войска вновь попытались нанести удары по объектам на территории России с помощью десятков беспилотников. Однако их удалось сбить средствам ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские солдаты за ночь ликвидировали 34 беспилотника самолетного типа. 27 из них выведено из строя над Курской областью.

Четыре дрона уничтожили под Липецком. Два перехватили над Белгородской областью и еще один над Орловской.

Ранее ВС РФ атаковали украинские военные аэропорты. В результате точного попадания был выведен из строя истребитель МиГ-29, принадлежащий ВСУ.