ВСУ ударили беспилотниками по трем населенным пунктам Белгородской области

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Гладков: ВСУ устроили налет дронов на три населенных пункта Белгородской области

Украинские войска устроили налет беспилотников на три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Несколько дронов противника атаковали село Замостье в Грайворонском городском округе. Разбиты стекла в двух хозяйственных строениях. В одном из домов повреждена крыша.

Другие дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая. Из-за удара сгорел дом местного жителя. Было уничтожено одно нежилое помещение.

Еще один украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Из-за него получила повреждение крыша частного дома. Осколки задели газовую трубу.

Ранее украинские войска атаковали белгородский поселок Ракитное. В результате удара погибли пять мирных жителей.