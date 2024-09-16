ВСУ требуется еще 300 танков, чтобы удержать позиции

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Украина не сможет удержать Покровск и Угледар из-за интенсивного продвижения российской армии, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер, его слова цитирует ТАСС .

На угледарском направлении российская армия берет под контроль шахты, которые служили линией обороны для ВСУ.

«Украинцам будет невозможно эффективно оборонять территорию. В конечном итоге, по всей видимости, падет и Угледар» — сказал эксперт в интервью телеканалу NTV, на которое ссылается агентство.

Украинская армия растеряла военную технику, поставленную Западом, подчеркивается в публикации. Чтобы сохранить существующую линию фронта, ВСУ потребуется 300 танков. Для осуществления еще одного контрнаступления, необходимо в десять раз больше боевых машин, полагает австрийские военный.

Ранее в понедельник российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.