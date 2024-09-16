ВСУ требуется еще 300 танков, чтобы удержать позиции
Украина не сможет удержать Покровск и Угледар из-за интенсивного продвижения российской армии, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер, его слова цитирует ТАСС.
На угледарском направлении российская армия берет под контроль шахты, которые служили линией обороны для ВСУ.
«Украинцам будет невозможно эффективно оборонять территорию. В конечном итоге, по всей видимости, падет и Угледар» — сказал эксперт в интервью телеканалу NTV, на которое ссылается агентство.
Украинская армия растеряла военную технику, поставленную Западом, подчеркивается в публикации. Чтобы сохранить существующую линию фронта, ВСУ потребуется 300 танков. Для осуществления еще одного контрнаступления, необходимо в десять раз больше боевых машин, полагает австрийские военный.
Ранее в понедельник российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.