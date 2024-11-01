ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Курский Троицкий женский монастырь

Украинские войска и иностранные наемники в конце октября 2024 года с помощью беспилотников и прикрепленных к ним взрывных устройств осуществили подрыв подворья Курского Троицкого женского монастыря. Это произошло в населенном пункте Дурово-Бобрик Льговского района Курской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

Из-за удара ВСУ умерли двое гражданских. Помимо этого, были уничтожены дома и здания в населенном пункте.

Против боевиков ВСУ открыты уголовные дела по статье 105 УК РФ «групповое убийство», части 2 статьи 167 «повреждение имущества», части 3 статьи 205 УК РФ «теракт», части 4 статьи 222, части 4 статьи 221.1, части 4 статьи 222.2 «покупка, хранение и ношение стрелкового оружия, а также взрывчатки», статьи 317 «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», части 2 статьи 318 «насилие против представителя власти», а также части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России — «незаконное пересечение госграницы РФ в составе группы». Виновных установят и привлекут к ответственности.

Ранее украинские войска устроили массовый налет дронов на Курскую область. Был ликвидирован 61 беспилотник противника.