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Киевский режим около 14:00 мск пытался совершить очередную террористическую атаку с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха» в Белгородской области, но ВС РФ отразили ее, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Российские военные с помощью средств ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха». Белгородская область в очередной раз подверглась террористической атаке ВСУ.

Еще одна попытка атаковать российский регион была совершена около 11:30 мск. Тогда ВСУ были направлены дроны.

ВС РФ продолжают поэтапно выполнять поставленные цели в рамках специальной военной операции.