ВСУ с помощью «Ольхи» снова пытались атаковать Белгородскую область
Средства ПВО сбили 2 снаряда «Ольхи», выпущенные по Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Киевский режим около 14:00 мск пытался совершить очередную террористическую атаку с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха» в Белгородской области, но ВС РФ отразили ее, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военные с помощью средств ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха». Белгородская область в очередной раз подверглась террористической атаке ВСУ.
Еще одна попытка атаковать российский регион была совершена около 11:30 мск. Тогда ВСУ были направлены дроны.
ВС РФ продолжают поэтапно выполнять поставленные цели в рамках специальной военной операции.