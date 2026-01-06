сегодня в 23:00

ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.

Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее три мирных жителя получили ранения после ударов ВСУ по Белгородской области. Противник атаковал Белянку в Шебекинском округе и Белгород.

