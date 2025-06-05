ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их лечили
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что Вооруженные силы Украины в Волновахе в ДНР расстреляли из танка больницу, где их лечили, сообщает РИА Новости.
По ее словам, об этом рассказал врач. Украинские солдаты нанесли удар по больнице, когда отъезжали на танке.
При этом Морозова подчеркнула, что это намеренное нанесение ударов по гражданскому населению.
Ранее сообщалось, что Украина и в ночь на 4 июня пыталась атаковать Крым. Однако все четыре дрона были успешно ликвидированы.