ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их лечили

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что Вооруженные силы Украины в Волновахе в ДНР расстреляли из танка больницу, где их лечили, сообщает РИА Новости .

По ее словам, об этом рассказал врач. Украинские солдаты нанесли удар по больнице, когда отъезжали на танке.

При этом Морозова подчеркнула, что это намеренное нанесение ударов по гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что Украина и в ночь на 4 июня пыталась атаковать Крым. Однако все четыре дрона были успешно ликвидированы.