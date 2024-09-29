ВСУ ранили почти десяток мирных жителей Белгородской области в результате атак

Обстановка в Белгородской области еще остается сложной. Украинские войска продолжают атаковать мирных граждан, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате субботних обстрелов ВСУ, восемь жителей Белгородской области были ранены. Пять из них до сих пор лежат в госпиталях. У двоих тяжелое состояние. Также в результате атак солдат ВСУ умер один мирный житель.

«Я хотел от имени всех жителей Белгородской области принести слова соболезнования всем родным и близким», — добавил губернатор региона.

Ранее умер житель Белгородской области, по чьему автомобилю ударил дрон ВСУ. Мужчина ехал по трассе Чайки-Красный Октябрь.