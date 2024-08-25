ВСУ ранили 12 человек и убили пятерых при ночной атаке Белгородской области

Ночь в Белгородской области прошла тяжело. ВСУ обстреляли Ракитянский район. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела ВСУ, погибли пять мирных жителей Белгородской области. Еще 12 человек получили ранения.

Девятерых из них увезли в больницу. Шестеро находятся в тяжелом состоянии, в том числе и 16-летняя девушка. Она попала в реанимацию.

Ранее сообщалось о том, что двое детей получили осколочные ранения после удара ВСУ. Они будут лечиться в детской областной клинической больнице.