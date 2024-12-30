Утром 30 декабря в поселке Мамай Брянской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод «Дружба», но повредить его не смогли, пишет Mash .

В результате вражеской атаки повреждение получило техническое здание, расположенное вблизи трубопровода. Киевский режим атаковал «Дружбу» после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии.

Предварительно известно, что ВСУ использовали ракету-дрон «Пекло» для атаки нефтепровода. В итоге обошлось без жертв и серьезных разрушений.

С начала 2025 года «Газпром» перестанет поставлять газ в Молдавию и Украину из-за того, что Киев отказался продлевать контракт. Ранее Фицо назвал неправильным решение украинского президента Владимира Зеленского остановить транзит российского газа через свою территорию. Он также обратился в Евросоюз с просьбой отреагировать на случившееся.