ВСУ пытались установить флаг Украины на вышке в ЛНР

Дрон ВСУ не смог закрепить флаг Украины на вышке в луганской Кременной
Происшествия

Дрон ВСУ не смог закрепить флаг Украины на телевышке в населенном пункте Кременная в ЛНР, пишет газета «Известия».

По информации депутата Народного совета республики Юрия Юрова дрон «Баба-яга» пытался на магнитах прикрепить украинский флаг к телевышке в Кременной.

«Попытка неудачная. Трофей под охраной», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о возможной высадке ВСУ на побережье региона.