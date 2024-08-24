ВСУ пытались установить флаг Украины на вышке в ЛНР
Дрон ВСУ не смог закрепить флаг Украины на вышке в луганской Кременной
Дрон ВСУ не смог закрепить флаг Украины на телевышке в населенном пункте Кременная в ЛНР, пишет газета «Известия».
По информации депутата Народного совета республики Юрия Юрова дрон «Баба-яга» пытался на магнитах прикрепить украинский флаг к телевышке в Кременной.
«Попытка неудачная. Трофей под охраной», — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о возможной высадке ВСУ на побережье региона.