ВСУ пытались установить флаг Украины на вышке в ЛНР

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Дрон ВСУ не смог закрепить флаг Украины на вышке в луганской Кременной

Дрон ВСУ не смог закрепить флаг Украины на телевышке в населенном пункте Кременная в ЛНР, пишет газета «Известия».