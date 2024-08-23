Сальдо сообщил о возможном нападении ВСУ на Херсонскую область

В День независимости Украины ВСУ могут прорваться в Херсонскую область

В День независимости Украины ВСУ могут прорваться на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо отметил, что ВСУ скопило большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолётов.

«Враг снова попытается предпринять высадку со стороны Чёрного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы с одной целью — поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, координацией операции занимаются силы специальных операций НАТО.

Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор, заявил глава региона.