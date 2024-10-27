ВСУ прицельно бьют по гражданским, выходящим из Часова Яра с белым флагом

Украинские военные прицельно наносят удары по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом. Людей выводят российские бойцы из группировки «Юг», сообщает РИА Новости .

Была снята на видео попытка эвакуации мирных жителей из Часова Яра. На записи видна группа людей, которые собрались на рассвете у края леса. Они подняли белый флаг и пошли в сторону ВС РФ. За ними наблюдает беспилотник группировки Юг». Через некоторое время люди вышли к перекрестку, где было бетонное укрепление, рядом все усеяно воронками от артснарядов.

«Видно, как люди идут с белым флагом. Наши бойцы им скинули рацию с беспилотника, чтобы координировать их действия. Противник начал по ним бить, и они спрятались в бетонный ДЗОТ» — уточнил российский военный из группировки «Юг».

На кадрах дрона показано, как украинская артиллерия бьет все ближе и ближе к людям, прячущимся в ДЗОТе. Один снаряд попадает совсем рядом с укрытием, начинается пожар. Российские военные видят, как дрон-камикадзе противника бьет в загоревшийся ДЗОТ, а затем происходит взрыв.

Бойцы ВС РФ отправляют гражданским бутылки с водой, чтобы они могли потушить пожар. Несколько грузов падают около укрытия, но из него никто не выходит. Огонь постепенно затухает. Еще один сброшенный груз забирает пожилой мужчина.

Как рассказали в группировке «Юг», мирных жителей пытаются вытащить бойцы, но еще ведется обстрел со стороны ВСУ. Пока судьба людей неизвестна.