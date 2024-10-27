ВСУ прицельно бьют по гражданским, выходящим из Часова Яра с белым флагом
Украинские военные прицельно наносят удары по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом. Людей выводят российские бойцы из группировки «Юг», сообщает РИА Новости.
Была снята на видео попытка эвакуации мирных жителей из Часова Яра. На записи видна группа людей, которые собрались на рассвете у края леса. Они подняли белый флаг и пошли в сторону ВС РФ. За ними наблюдает беспилотник группировки Юг». Через некоторое время люди вышли к перекрестку, где было бетонное укрепление, рядом все усеяно воронками от артснарядов.
«Видно, как люди идут с белым флагом. Наши бойцы им скинули рацию с беспилотника, чтобы координировать их действия. Противник начал по ним бить, и они спрятались в бетонный ДЗОТ» — уточнил российский военный из группировки «Юг».
На кадрах дрона показано, как украинская артиллерия бьет все ближе и ближе к людям, прячущимся в ДЗОТе. Один снаряд попадает совсем рядом с укрытием, начинается пожар. Российские военные видят, как дрон-камикадзе противника бьет в загоревшийся ДЗОТ, а затем происходит взрыв.
Бойцы ВС РФ отправляют гражданским бутылки с водой, чтобы они могли потушить пожар. Несколько грузов падают около укрытия, но из него никто не выходит. Огонь постепенно затухает. Еще один сброшенный груз забирает пожилой мужчина.
Как рассказали в группировке «Юг», мирных жителей пытаются вытащить бойцы, но еще ведется обстрел со стороны ВСУ. Пока судьба людей неизвестна.