ВСУ повредили Свято-Николаевский монастырь под Курском

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Два храма Свято-Николаевского монастыря под Курском разрушены ВСУ

Два храма Свято-Николаевского монастыря в Курской области разрушены обстрелами ВСУ, пишет ТАСС .

«Разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», — сообщил агентству настоятель монастыря игумен Питирим.

По его словам пострадавших при обстрелах нет, но покинуть монастырь пока невозможно.

Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь расположен в 125 километрах от Курска в окрестностях города Рыльска. Он основан в 1505 году.

Атака ВСУ на приграничные районы в Курской области началась утром во вторник. Бои идут до сих пор. Ситуацию местные власти оценивают, как напряженную.