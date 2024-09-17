ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в Курской области за сутки

За сутки общие потери ВСУ на курском направлении составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, в ходе которых наносят поражение формированиям противника. Также за прошедшие сутки бойцы сорвали четыре попытки атаки ВСУ, в результате которых украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также три боевые бронемашины и два автомобиля.

Кроме того, ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, а также технику, в том числе два танка.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области. Также российская армия ударила по сосредоточениям резервов противника в Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 14 200 военнослужащих, 119 танков, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.