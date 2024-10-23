ВСУ попытались нанести удары воздушными и морскими БПЛА по территории России

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Минобороны: ВС РФ уничтожили 14 украинских воздушных дронов и 4 БЭК за ночь

Украинские войска попытались атаковать Россию воздушными и морскими беспилотниками. Однако цели удалось ликвидировать, сообщает Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 14 воздушных дронов. Четыре беспилотника вывели из строя над Ростовской областью, еще 10 над Республикой Крым.

Морская авиация Черноморского флота ликвидировала четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море. Они двигались по направлению к объектам в акватории Крыма.

Ранее в Ефремове Тульской области прозвучали взрывы и начался пожар на заводе каучука. По информации СМИ, они могли быть вызваны падением осколков БПЛА.