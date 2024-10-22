Shot: В Ефремове начался пожар после взрывов

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Местные жители сообщают о возгорании рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука.

Огонь возник после двух взрывов около двух часов ночи, проверяется информация о падении БПЛА в районе местной ТЭЦ, утверждает Telegram-канал.

Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее ПВО сбила восемь беспилотников над Брянской областью.