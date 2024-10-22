Shot: В Ефремове начался пожар после взрывов
В Тульской области прозвучали взрывы
В Ефремове Тульской области прозвучали взрывы, начался пожар, пишет Telegram-канал Shot.
Местные жители сообщают о возгорании рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука.
Огонь возник после двух взрывов около двух часов ночи, проверяется информация о падении БПЛА в районе местной ТЭЦ, утверждает Telegram-канал.
Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.
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