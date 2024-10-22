ПВО отразила еще три атаки на Брянскую область

При атаках украинских беспилотников на Брянскую область повреждены здания

При атаках украинских беспилотников на Брянскую область ночью во вторник повреждены здания, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, ночью во вторник ВСУ уже трижды атаковали Брянскую область.

ПВО сбила два украинских дрона. Еще два беспилотника повредили нежилые здания.

«В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее ночью во вторник ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на область.