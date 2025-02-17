ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ на Кубани
Дроны ВСУ попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, в небе над станицей Северская была слышна серия громких взрывов.
По предварительной информации, ПВО сбила несколько воздушных целей, обломки одного из беспилотников рухнули недалеко от местного НПЗ, после чего началось возгорание.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили 6 беспилотников ВСУ над Азовским морем и 3 — над Краснодарским краем.