ВСУ попытались атаковать аэродром в Твери

Местные жители заметили как минимум один беспилотник, летящий в сторону аэродрома Мигалово. По беспилотнику открыли огонь из автоматов, работает ПВО.

Как сообщает SHOT, громкие звуки стрельбы были слышны около 23 часов на окраине Твери в микрорайоне Мигалово, до этого был слышен звук характерный для полета беспилотника.

По предварительной информации, удалось сбить несколько воздушных целей.

Ранее сообщалось, что работники транспортной безопасности с 1 сентября имеют законное право подавлять движение беспилотников в зоне безопасности. Такое право им дали с целью защиты объектов транспортной инфраструктуры.