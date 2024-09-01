Сотрудники транспортной безопасности могут подавлять движение БПЛА

Работники транспортной безопасности с 1 сентября имеют законное право подавлять движение беспилотников в зоне безопасности. Такое право им дали с целью защиты объектов транспортной инфраструктуры.

Согласно поправкам, такие решения может принимать руководитель подразделения транспортной безопасности, работники подразделения, непосредственно связанные с обеспечением безопасности, и те, кто включен в состав групп быстрого реагирования.

Сотрудники могут подавлять движение БПЛА, воздействовать на пульты управления, повредить или уничтожить вражеский объект. При этом порядок принятия решения о подавления должны совместно разработать Минтранс и ФСБ.

Решения направлены на защиту транспортной инфраструктуры страны. Особенно в нынешнее время, когда участились атаки беспилотников на объекты Российской Федерации.