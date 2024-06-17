ВСУ попытались атаковать дронами Новолипецкий металлургический комбинат

Беспилотники-камикадзе самолетного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту посадили в 2 км от предприятия. Обломки незначительно повредили один из домов в частном секторе.

Такая масштабная атака на комбинат произошла впервые. Здесь занимаются производством чугуна, стальной заготовки и металла.

Ранее об уничтожении минувшей ночью 3 украинских дронов над Липецкой областью заявили в Минобороны РФ.