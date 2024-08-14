ВСУ подтвердили, что пилот МиГ-29 ВВС Украины погиб в ходе боевого задания

40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook* сообщила о том, что во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, управлявший истребителем МиГ-29, сообщает Газета.ru .

В бригаде не раскрыли детали смерти пилота. Известно, что 27-летний Мигуля занимал должность командира авиационного звена авиационной эскадрильи. Он выполнил более 160 боевых вылетов на истребителе МиГ-29 и был награжден орденами «За мужество» II и III степени.

Согласно данным ВСУ, летчик погиб 12 августа. В то же время, 8 августа Минобороны России сообщало о ликвидации украинских МиГ-29. Дополнительная информация не была раскрыта.

Ранее в приграничной зоне Курской области российские пилоты истребителей Су-30см и Су-35с нанесли ночной удар по вражеским позициям. Бойцы задействовали авиационные бомбы, оснащенные многофункциональным модулем планирования и коррекции. Самолеты вернулись на свою базу после получения от разведывательных групп подтверждения о нейтрализации всех объектов.

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