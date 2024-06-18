сегодня в 05:39

Украина при поддержке НАТО планируют контрнаступление под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Марочко.

«Замыслом украинского командования проведение так называемой деоккупации по аналогии с „контрнаступом-2023“», — утверждает эксперт.

По словам военного, ВСУ планируют операцию вместе с офицерами НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина стянула с вои силы к Волчанску и Липцам, где безуспешно совершает атаки на позиции российских сил.